Był gwiazdą polskich seriali. Teraz żyje na łódce z dala od kraju

- To jest właśnie fajne w Meksyku i w Kolumbii, że ja mogę sobie żyć na łódce, być na takim dzikim kotwicowisku, a kiedy przychodzą mi maile z zapytaniem castingowym, to nagrywam wszystko na tych piaszczystych plażach, wysyłam nagrania i jak się uda wygrać, to wsiadam w samolot i lecę na plan (...). Okazało się, że świat jest duży i nawet będąc aktorem, można pracować w różnych krajach - przyznał.