Był jednym wielkim kołtunem. Gdy go ostrzygli, zaniemówili

Codziennie do schronisk na całym świecie trafia setki bezdomnych zwierząt, które znajdują się w potrzebie. Jednak czworonóg zgłoszony do aktywistów w Arizonie był wyjątkowy. Zwierzę było tak zaniedbane i posiadało tak dużo zlepionej i skołtunionej sierści, że zarówno specjaliści, jak i ludzie, którzy znaleźli malucha, nie wiedzieli, do jakiego gatunku należy ta zaniedbana istota.