Był jednym z największych kinowych amantów. O jego romansach było głośno

Żabczyński był coraz bardziej popularny. Z myślą o nim tworzono kolejne scenariusze i piosenki. Ze względu na jego wygląd, reżyserzy chętnie obsadzali go w roli typowego amanta. Zagrał m. in. w takich hitach jak "Manewry miłosne, czyli córka pułku"", "Ada, to nie wypada", "Jadzia" czy "Zapomniana melodia".