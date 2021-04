Był zatwardziałym kawalerem. Oto co go odmieniło

Krystian Wieczorek miał opinię zatwardziałego kawalera, niewzruszonego na zaloty kobiet. Wszystko zmieniło się w 2015 roku. Wtedy na planie "M jak miłość" poznał Marię Szafirską, wtedy 24-letnią studentkę. Młoda aktorka studiowała na łódzkiej filmówce. Gdy pojawiła się propozycja grania w "M jak Miłość" u boku Krystiana Wieczorka Szafirska chętnie dołączyła do obsady. Niedługo później okazało się, że relacja aktorów wyszła poza plan filmowy. I choć para dość długo ukrywała swój związek, to w końcu ich miłość "wyszła na jaw".

Sekrety ślub pary aktorów

- Dopiero teraz poznałem kogoś, z kim chcę dzielić życie. Kiedy tylko zobaczyłem Marysię, miałem przeczucie, że to jest właśnie ta osoba. Wiedziałem, że będziemy razem - wyznał szczęśliwy Krystian Wieczorek w wywiadzie udzielonym tuż po swoim ślubie z Marią Szafirską.

