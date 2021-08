Była dla niego ważniejsza niż muzyka. Poruszająca historia związku Sławomira Łosowskiego

Łucja Łosowska zmarła w 2015 roku, co niewątpliwie odbiło się na jej mężu. "Jej choroba jak cień towarzyszyła mojej drodze muzycznej i ustawiała wszystkie życiowe i artystyczne decyzje. Nie żałuję żadnej z nich. Muzyka i moje aspiracje byłyby niewiele warte, gdybym stawał je ponad to, co najważniejsze" – wyznał muzyk, oddając w ten sposób cześć pamięci zmarłej żony.