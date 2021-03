Była gwiazdą "07 zgłoś się". Co się stało z Niną Gocławską?

Życie i kariera Niny Gocławskiej

Nina Gocławska urodziła się 17 sierpnia 1957 roku. Od dziecka była zafascynowana tańcem, co nie było w smak jej rodzicom, którzy mieli wobec córki inne plany. Jednak Gocławska dopięła swego i zdała do Szkoły Baletowej. Miłość do tańca była na tyle silna, że zrezygnowała nawet z dalszej nauki na studiach medycznych.

Dołączyła do cygańskiego zespołu "Roma", gdzie była jedyną Polką. Po pewnym czasie przeszła do zespołu "Mazowsze", w którym występowała przez wiele lat. Gocławska w latach 80. XX wieku została wybrana do roli stewardessy Małgorzaty w "07 zgłoś się". Co prawda zagrała jedynie w dwóch odcinkach, ale to wystarczyło, aby podbić serca widzów.