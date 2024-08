Była gwiazdą "Dynastii". W sekrecie oddała syna do adopcji

Kate O'Mara karierę rozpoczęła w brytyjskich teatrach, debiutując na West Endzie w 1968 roku. Jednak to rola w "Dynastii" przyniosła jej międzynarodową sławę. Mimo licznych sukcesów, życie prywatne aktorki było dalekie od ideału. Doświadczyła traumatycznych przeżyć, które rzutowały na jej późniejsze losy.

W wieku 17 lat O'Mara padła ofiarą gwałtu, co miało ogromny wpływ na jej przyszłe relacje. Jak sama przyznała w swojej autobiografii, przez lata odrzucała "naprawdę miłych mężczyzn", wybierając zamiast tego partnerów "dysfunkcyjnych i niepewnych siebie". Dwukrotnie wychodziła za mąż, ale oba małżeństwa zakończyły się rozwodami.

W 1965 roku, będąc już matką 2-letniego Dickona, Kate O'Mara zaszła w ciążę z aktorem Davidem Orchardem. Ze względu na trudną sytuację finansową i brak wsparcia, podjęła decyzję o oddaniu dziecka do adopcji. Christopher, bo tak nazwano chłopca, został adoptowany przez małżeństwo Linde.

Prawda o adopcji wyszła na jaw dopiero 19 lat później, kiedy Christopher odnalazł swoją biologiczną matkę. Spotkanie nie przyniosło jednak oczekiwanego pojednania. O'Mara, choć twierdziła, że żałuje swojej decyzji, nie potrafiła nawiązać bliskiej relacji z synem. Sytuację pogorszyło ujawnienie informacji o adopcji w mediach, co aktorka odebrała jako zdradę.

Ostatnie lata życia Kate O'Mary były naznaczone tragediami. W 2012 roku jej ukochany syn Dickon popełnił samobójstwo, co było dla niej ogromnym ciosem. Aktorka zmarła 15 miesięcy później, 30 marca 2014 roku, po walce z chorobą nowotworową. Miała 75 lat.

Ironią losu, jak zauważył Christopher, Kate O'Mara odeszła w Dzień Matki. W testamencie pominęła syna oddanego do adopcji, zapisując majątek siostrze i organizacji charytatywnej "Actors' Benevolent Fund". Christopher Linde stwierdził gorzko, że nie czuje się jej dzieckiem, a ona nigdy nie próbowała go poznać.

