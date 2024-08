Była gwiazdą lekkoatletyki. Wiadomo, czym dziś się zajmuje

Monika Pyrek urodziła się 11 sierpnia 1980 roku w Gdyni i chociaż swoją karierę sportową rozpoczęła od gry w koszykówkę w szkole podstawowej, z czasem zdecydowała się na uprawianie lekkoatletyki. W wieku 14 lat dołączyła do klubu Bałtyk Gdynia, a podczas pucharu Europy w 1998 roku wygrała zawody w Malmö, a także dwukrotnie pobiła własny rekord kraju.

W 2017 roku rozszerzyła swoją działalność, ustanawiając program stypendialny pod nazwą "Skok w marzenia", skierowany do obiecujących młodych atletów. Wśród beneficjentów tego programu znalazła się Pia Skrzyszowska, utalentowana polska zawodniczka, która podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w biegu półfinałowym na 100 metrów przez płotki uzyskała czas 12.55.

Oprócz tego Monika Pyrek pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje 16,7 tys. internautów, którzy z zaciekawieniem obserwują, jak sportsmenka zachęca młodzież do prowadzenia zdrowego trybu życia i uprawiania sportu.

