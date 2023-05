Była gwiazdą "Rancza". Dziś jest nie do poznania

Niezapomniana Hadziukowa z "Rancza"

"Ranczo" to kultowy serial, który podbił serca polskich widzów. Do jego sukcesu przyczynił się nie tylko świetnie napisany scenariusz, ale także charyzmatyczni aktorzy. Do tego grona zalicza się Dorota Nowakowska. Odgrywana przez nią postać Celiny Hadziuk - właścicielki firmy produkującej sery z koziego mleka - podbiła serca Polaków.