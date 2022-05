Była gwiazdą TVP. Na ulicach nadal zaczepiają ją ludzie, choć od 11 lat nie pracuje na antenie

"Ani show, ani biznes. Ale może tylko się nań spóźniłam…? Miałam zaszczyt prowadzić i komentować "na żywo" znaczące wydarzenia medialne, kulturalne, m.in. premierę filmu "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana, "Zemsta" Andrzeja Wajdy czy "Pianista" Romana Polańskiego i... wracałam do domu. Nigdy nie zostałam, nie brałam udziału w towarzyszącym premierze bankiecie. Beneficjentami superprodukcji kina są jego twórcy, a nie dziennikarz, który opowiedział o tym Widzom. Nie lubię też pozować do zdjęć. To nie moja natura. (…) Ja nie pracowałam w Telewizji dla sławy. Dla mnie najważniejsze było to, aby tworzyć dobre programy, które zainteresują widzów. I wkładałam w to dużo serca" – wyznaje w tej samej rozmowie dziennikarka.