Tak mieszka Izabella Krzan. Gwiazda TVP pochwaliła się wnętrzami domu

Kariera Izabelli Krzan

Prawdziwej sławy zaznała jednak w 2021 r. To właśnie wtedy Krzan została prezenterką programu "Pytanie na śniadanie". Tę funkcję 27-latka pełni do dziś. W związku z rozwijającą się karierą telewizyjną młoda gwiazda TVP przeprowadziła się na stałe do Warszawy. Na co dzień prezenterka jest obecna nie tylko na ekranach telewizorów, ale także w mediach społecznościowych.