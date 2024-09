Nałóg ją pogrążył. Mówiono o kilkudniowych libacjach

Teresa Tuszyńska była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i utalentowanych aktorek oraz modelek lat 60. w Polsce. Zadebiutowała w 1959 r. w filmie "Ostatni strzał", który okazał się przepustką do kariery. Później pojawiła się w takich produkcjach, jak m.in. "Do widzenia, do jutra" czy "Ludzie z pociągu".