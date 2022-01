Była jedną z największych gwiazd TVP. Pracę w telewizji załatwił jej mąż

Niełatwa współpraca

Elżbieta Śmiarowska słynęła z ambicji, która nie przysporzyła jej w pracy kolegów i koleżanek. Mówiło się wręcz, że współpraca z piękną spikerką nie należy do najłatwiejszych. Szczególnie dużo czasu zajmował montaż, w czasie którego Śmiarowska długo zastanawiała się, co zostawić, a co usunąć z materiału.