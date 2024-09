Była jego bliską przyjaciółką. "Nasza podróż trwała 9 lat"

Felicjan Andrzejczak, muzyk i wokalista zespołu Budka Suflera w latach 1982-1983, zmarł 17 września 2024 roku w wieku 76 lat. To właśnie on wylansował przeboje, takie jak "Jolka, Jolka pamiętasz", "Czas ołowiu" i "Noc komety". Osobą, która poinformowała o jego śmierci w mediach społecznościowych był jego przyjaciel, Krzysztof Cugowski.

"Felku, jeszcze tydzień temu, dokładnie 9 września, rozmawialiśmy ze sobą, mieliśmy się spotkać. Czekaliśmy na to spotkanie. Chciałabym cofnąć czas i jeszcze raz z tobą i z Jadzią zjeść obiad, porozmawiać, popatrzeć na kwiaty w waszym ogrodzie. Zawsze pytałeś się jak się czuje nasz piesek Zuzia. Dziękuję, że mogliśmy spędzić ze sobą tak niesamowite muzyczne i prywatne chwile. Na zawsze pozostaniesz w moim sercu, w mojej muzyce. Dziękuję też za bezczas. Twoja basistka" - czytamy w jej wpisie.

