Felicjan Andrzejczak nie żyje. Tak mówił o swojej żonie

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

17 września 2024 roku odszedł dawny wokalista "Budki Suflera" Felicjan Andrzejczak. Wiadomość została podana do wiadomości publicznej dzień później. Smutną informację potwierdziła osoba z otoczenia muzyka, w trakcie rozmowy ze "Światem Gwiazd".

Dla Felicjana Andrzejczaka najważniejsza była rodzina. Wokalista zawsze też podkreślał, jak istotną rolę w jego życiu odgrywa żona. - Wsparcie żony pomogło przetrwać niejedną burzę - mówił artysta, cytowany przez serwis cozatydzień.tvn.pl.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zaśpiewał utwór, który stał się hitem. Tak mówił o swoim sukcesie

Chyba każdy wielbiciel polskiej muzyki potrafi zanucić piosenkę "Jolka, Jolka, pamiętasz". To właśnie ten utwór sprawił, że Felicjan Andrzejczak szybko zdobył rozgłos. Pytany o ten sukces, odpowiadał wprost.

- Tą właściwą odpowiedzią jest miłość. Miłość nieidealna, trudna i skazana na niepowodzenie. Ale to ona na koniec obroniła ten utwór - wyznał podczas wywiadu dla cozatydzien.tvn.pl.

Artysta przez kilkadziesiąt lat poświęcał się muzyce. Nigdy nie ukrywał, że jest wdzięczny żonie za wyrozumiałość oraz wsparcie.

- Całe moje artystyczne życie zawdzięczam Jadzi. To ona wypchnęła mnie do Warszawy, gdy nasze dzieciaki były malutkie. Jedź, powiedziała, realizuj swoje marzenia. Rzuciłem robotę w szkole, pojechałem do teatru Na Targówku, a potem wszystko już poszło z górki - podkreślił w rozmowie z "Gazetą Lubelską".

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Wszechmocne © WP

Miłość od pierwszego wejrzenia

Felicjan Andrzejczak przyszłą żonę poznał na domówce. Okazało się, że z Jadwigą miał wspólnych znajomych. Pomiędzy dwójką od razu zaiskrzyło. - Była piękna, wesoła, lubiła żarty. Od razu wpadła mi w oko. I taka została do dziś - wyznał dla "Gazety Lubuskiej".

Małżeństwo doczekało się córki oraz syna. Przetrwało 56 lat. - Dla mnie rodzina jest najważniejsza. Wsparcie żony pomogło przetrwać niejedną burzę. W związku trzeba sobie ufać i wzajemnie się szanować. Oczywiście nie może zabraknąć miłości - podkreślił w trakcie jednego z wywiadów piosenkarz.

W rozmowie z "Super Expressem" wyjawił natomiast, że to żona Jadwiga była "motorem, który zawsze pomagał, dopingował".

- Gdyby mi żona powiedziała na początku mojej przygody z muzyką "nie", to bym tego zawodu nie uprawiał. To moja małżonka powiedziała: "Jedź, spróbuj. Jak będzie, zobaczymy". To się nazywa prawdziwa miłość" - mówił artysta.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Zobacz także Zmarł na raka wątroby. Żona mówi o pierwszym objawie