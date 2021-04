Irina Shayk "pokazała" córkę. Fani zwrócili uwagę na tajemniczy podpis

Rozstanie Iriny Shayk i Bradleya Coopera było głośne na cały świat. Krążyło wiele plotek na temat rozpadu ich związku – często podawano, że przyczyną był romans aktora z Lady Gagą, z którą pracował na planie filmu "Narodziny gwiazdy". Ostatecznie sami zainteresowani nie skomentowali całej sprawy.

Kiedy Shayk i Cooper pojawiali się na ściance, szybko tłumy fotoreporterów otaczały ich, aby zrobić jak najlepsze zdjęcia. Wszyscy czekali na wieści o ślubie i weselu, ale jak się okazuje nadzieje były płonne. Od czasu rozstania w 2019 roku, modelka i aktor na zmianę opiekują się córką Leą.

Tajemniczy podpis pod fotką

Media na całym świecie śledziły na każdym kroku Irinę Shayk i Bradleya Coopera. W końcu przez długi czas byli uważani za najpiękniejszą parę Hollywood. Po rozstaniu, nie zamierzali niczego komentować, ale przez wzgląd na dobro córki, cały czas utrzymują ze sobą bliskie kontakty. Byli partnerzy mówią o sobie w samych superlatywach, co jest niewątpliwie rzadkie w przypadku gwiazd.

Fani cały czas mają nadzieję na to, że jeszcze do siebie wrócą. Choć minęło już sporo czasu od zakończenia związku, wciąż pojawiają się kolejne spekulacje o ich rzekomym powrocie do siebie. Plotki nie ustają, ale Shayk i Cooper niewiele sobie z tego robią. Bardzo często paparazzi robią im zdjęcia, gdy razem przebywają na rodzinnym spacerze z córką.

Co ciekawe, pogłoski o możliwym romansie Coopera z Lady Gagą pojawiły się dokładnie w tym samym momencie, gdy zbliżała się data premiery słynnego już filmu "Narodziny gwiazdy". Odgrywający główne role nie mieli jednak romantycznej relacji w życiu prywatnym – czułe gesty i publiczne okazywanie uczuć miały jedynie podsycić zainteresowanie produkcją.

Niedawno Irina Shayk zamieściła zdjęcie, które wywołało niezwykłe poruszenie wśród internautów. Modelka wystylizowana w ubrania z nowej kolekcji Burberry pozuje do obiektywu. Jednak najwięcej uwagi zwraca prawy dolny róg. Widać na nim, że modelka trzyma za rękę córkę Leę. Dostrzec można jedynie fragment sylwetki dziewczynki.

Podpis pod zdjęciem stał się pretekstem dla fanów Shayk, aby zacząć na nowo spekulacje. Wierząc słowom Iriny, zdjęcie z Leą wykonał "tatuś". Wskazuje na to, że Cooper stanął po drugiej stronie obiektywu. Fani nie kryli zainteresowania: "Wróciliście z Bradleyem do siebie? To byłoby coś pięknego", "Tatuś? Czyżby Bradley zrobił to zdjęcie? Jeśli tak, jestem zachwycona", "Nie mogę uwierzyć w to, co widzę. Przepiękne zdjęcie i bardzo zdolny fotograf", "Wow, świetne rodzinne zdjęcie".

