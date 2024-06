Miała znanego męża. Jej nowy związek budził mieszane uczucia

Gabriela Muskała urodziła się 11 czerwca 1969 r. Swojego męża poznała na studiach jeszcze w latach 90. Greg Zgliński podobno od razu stracił dla niej głowę. Szybko okazało się, że aktorka również jest nim zainteresowana. Wydawało się, że w ich przypadku połączenie życia prywatnego z zawodowym to sekret udanego związku. Dlaczego w takim razie im nie wyszło? Aktorka w jednym z wywiadów postawiła sprawę jasno.

Tworzyli jedną z najbardziej zgodnych par w polskim show-biznesie. Nie tylko wspólnie wychowywali syna, Michała, ale także chętnie ze sobą współpracowali. Greg Zgliński często angażował do swoich produkcji żonę, dzięki czemu niemal się nie rozstawali. W ich przypadku tego typu relacja długo zdawała się być prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Para rozwiodła się w 2015 r. Zmian w ich życiach było jednak znacznie więcej. Muskała wyprowadziła z Łodzi do Warszawy, a jej były mąż wrócił do Szwajcarii.

Kiedy w 2021 r. w mediach zaczęły pojawiać się plotki o związku Gabrieli Muskały i Zbigniewa Zamachowskiego, wiele osób nie dawało im szans. W kuluarach mówiło się również o tym, że to właśnie dla aktorki gwiazdor zostawił swoją trzecią żonę, Monikę Richardson, choć nikt nigdy nie potwierdził tych informacji. Oni są jednak razem do dziś.

Okazuje się, że Muskała ceni w swoim ukochanym przede wszystkim poczucie humoru oraz to, że zawsze może na niego liczyć.

