Przełom w relacjach Richardson i Zamachowskiego. "Jesteśmy na gorącej linii"

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski - historia związku

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski poznali się we Wrocławiu, gdzie aktor miał zdjęcia do filmu "The Lightmaker". Przyszłe małżeństwo zostało sobie przedstawione przez wspólnego znajomego. Później zobaczyli się ponownie w programie "Europa da się lubić", prowadzonym przez dziennikarkę. Obydwoje byli wówczas w związkach, które dążyły ku końcowi. Szybko się okazało, że mają ze sobą wiele wspólnego. Niedługo później zostali parą. Pobrali się w 2014 roku