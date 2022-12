Była najostrzejszą jurorką programów muzycznych. Teraz zmaga się z poważnymi problemami

Elżbieta Zapendowska o częściowej utracie wzroku

"Mam wszystkie choroby oczu świata. Odziedziczyłam je jako bonus po rodzicach, ojciec był krótkowzroczny, matka miała jaskrę i zaćmę. (…) Jeżeli się ma od szóstego wzroku życia problemy ze wzrokiem, to on się przecież nie polepsza, tylko pogarsza cały czas. Należało się tego spodziewać, że wreszcie dojdzie do tego, że mi to przynajmniej jedno oko wysiądzie – i tak też się stało. Z jasnym, stoickim spokojem i pełną pokorą przyjmuję to co na mnie spadło" – wyznała trenerka wokalna dziennikarce Plejady.