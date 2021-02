oprac. ASK

Była pierwszą żoną Radosława Majdana. Co słychać u Sylwii Majdan?

Radosław Majdan od kilku lat tworzy udany związek z Małgorzatą Rozenek-Majdan. To z nią doczekał się pierwszego dziecka, choć żonaty był już dwa razy. Jego związki należały do głośnych. Bo kto nie pamięta drugiej żony Majdana, czyli Dody. Pierwsze małżeństwo z Sylwią Majdan było o wiele spokojniejsze. Co słychać u Sylwii Majdan?

Pierwszy ślub Radosława Majdana Źródło: East News