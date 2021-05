Była pomysłodawczynią Dnia Matki. Później namawiała do jego bojkotu

Dziewczyna wzięła sobie do serca słowa swojej rodzicielki. Kilka lat później, podczas mszy świętej w intencji zmarłej mamy, rozdała zgromadzonym w kościele gościom białe goździki. - Goździk nie upuszcza płatków, ale przytula je do siebie, gdy więdnie. I tak też matki przytulają swoje dzieci do serc, a ich matka nigdy nie umiera - mówiła.