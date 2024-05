Była świadkinią Jehowy. Na randki chodziła z przyzwoitką

Tulia Topa wychowała się w rodzinie świadków Jehowy. Zarówno matka, jak i ojciec, dołączyli do zgromadzenia poprzez swoje matki, które zostały świadkiniami Jehowy wiele lat temu. Tulia już od dziecka uczestniczyła w spotkaniach, na których - jak ujawnia - uczono ją, że to "jedyna dobra i właściwa droga w życiu", że "nie ma niczego lepszego".

- Wszelkie przejawy tego, że dziecko chce żyć inaczej, są traktowane jako próby szatana, które pojawiają się po to, by wytrwać na prawidłowej drodze - mówi Tulia w rozmowie z Wirtualną Polską.

- W oczach zboru są przykładem. Ich uczucia są niżej niż miłość do Boga. A miłość do Boga jest najważniejsza - dodaje.

Według zasad, jakie obowiązują w organizacji świadków Jehowy, randkowanie wśród świadków jest zabronione do ukończenia 18. roku życia. Tulia nie ukrywa natomiast, że randkowała zdecydowanie wcześniej - w wieku 15 lat, co ukrywała przed rodzicami.

- Jeżeli narzeczeństwo zgrzeszy, np. poprzez dotykanie się, obie osoby mogą zostać wtedy postawione przed komitetem sądowniczym i ukarane. To rzecz, za którą wiele osób zostaje wykluczonych. Chyba że do niczego się nie przyznają - wyjawia.

- W organizacji świadków Jehowy każda miłość jest oparta na zasadach , nawet miłość do dziecka. To dlatego rodzice zrywają z nim kontakt po odejściu, ponieważ nie trzyma się zasad - ujawnia.

- "Bombardowanie miłością" to zalanie kogoś czułością i miłością, której nigdy wcześniej nie otrzymał. Świadkowie często robią to w przypadku osób, które mają za sobą ciężkie przeżycia. Przywiązują je do siebie emocjonalnie, żeby poczuły mocną więź. Droga do manipulacji jest już wtedy prosta - stwierdza.