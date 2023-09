Była świadkiem Jehowy. Mówi, jak potraktowała ją rodzina

Bez pomocy ciężko znaleźć psychologa czy psychoterapeutę, który zna to środowisko i wie, o co w nim chodzi. Kończę pierwszy rok szkolenia psychoterapeutycznego. Chcę pomóc innym, by nie musieli przechodzić przez to wszystko sami. Odczarowanie religijne to często najtrudniejszy moment w życiu. Odejście z tej wspólnoty można przyrównać do przeżywania żałoby po stracie kogoś bliskiego. Syndrom odejścia charakteryzuje często: nagły płacz, strach przed łamaniem praw wspólnoty, zaburzenia nastroju, zaburzenia seksualne, sztywność myślenia czy poczucie osamotnienia.