Była u progu wielkiej kariery. Poczuła powołanie i podjęła zaskakującą decyzję

"Byłam opętana"

Aktorka zawsze była osobą bardzo uduchowioną. W pewnym monecie zaczęła jednak mocniej zwracać się do Jezusa. - Do tamtej pory nikt mi nie powiedział, że czynię źle. Jezus stał przy mnie przez ten cały czas, ale nie mógł mi pomóc, póki Go o to nie poprosiłam. Zaczęłam się modlić i moje życie zmieniło się, znalazłam spokój, którego tak bardzo mi brakowało - napisała we wstępie do swej książki "Nawrócona wiedźma".