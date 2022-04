Była w bliźniaczej ciąży. Wciąż mierzy się z bólem po śmierci córki

- Mąż trzymał ją na rękach i płakał. Tego się nie da wyprzeć, zapomnieć - mówi kobieta. - Tu się w jednym miejscu spotyka życie i śmierć. Te emocje są niemal niemożliwe do pomieszczenia. Mama nie ma przestrzeni na żałobę po dziecku, bo obok jest drugie, które wymaga natychmiastowej opieki, miłości. A w matce mogą pojawić się przeróżne uczucia, często oprócz smutku jest to złość czy frustracja, z którymi trudno sobie radzić i je rozumieć. Ważne, żeby pozwolić sobie na wszystkie emocje, by niczego nie wypierać, nie odrzucać. W innym wypadku pogłębimy kryzys psychiczny - komentuje ekspertka.