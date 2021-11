Wspomina przesłuchanie w sprawie poronienia. "Gotowi na Nowy Ład? Ja nie"

- Musiałam dokładnie opowiedzieć o tym co się stało, że ten maleńki zarodeczek nie został wysłany do badań. Musiałam tłumaczyć, że razem z tymi wszystkimi krwawymi skrzepami spłynął zapewne w toalecie, albo może pod prysznicem... Sprawa toczy się przeciwko szpitalowi, a ja na szczęście byłam tylko świadkiem. Jednak mam przed oczami Republikę Salwadoru, gdzie kobiecie grozi do 30 lat więzienia za poronienie. Wydaje mi się, że właśnie do tego zmierza nasz NIE-rząd. A teraz, gdy usłyszałam, że od nowego roku wszystkie ciąże będą rejestrowane, to zastanawiam się, czy to nie jest najwyższy czas, aby opuścić to straszne miejsce - kończy wpis.