Niezwykła historia miłosna. Oto dlaczego zawsze bierze gryza z kanapki męża

Wzięła gryza kanapki męża. Chodziło o symbol

"Niedługo po tym, podczas przygotowywania mu kanapki do pracy, wzięłam jednego gryza przed jej zapakowaniem. Kiedy wrócił do domu, zaskoczony opowiedział mi, że ktoś ugryzł jego kanapkę. Powiedziałam mu, że skoro nie mogłam dołączyć do niego na lunch, to chciałam zrobić coś, żeby czuł podczas niego moją obecność. Nadal często to robię, a on zawsze mówi 'Widziałem, że dołączyłaś do mnie dzisiaj na lunch i na pewno był bardzo dobry'" – zrelacjonowała kobieta.