Była wieloletnią partnerką dyktatora. Ich śmierć zakończyła II wojnę światową

Ewa Braun marzyła o tym, aby mieć prawdziwą rodzinę z przywódcą III Rzeszy Adolfem Hitlerem. Musiała jednak zadowolić się życiem w ciągłym ukryciu i czekaniu na sygnał od partnera. W końcu dopięła swego – na kilka dni przed zakończeniem II wojny światowej Hitler przewiózł ją do bunkra w Berlinie, gdzie wzięli ślub. Kilkadziesiąt godzin później popełnili samobójstwo.

Ewa Braun nigdy nie ukrywała swojego uczucia do Adolfa Hitlera. Miała nadzieję na szczęśliwe życie u boku dyktatora, choć nie spodziewała się tragicznego zakończenia. Przywódca III Rzeszy robił wszystko, aby ukryć związek z Ewą – chciał podtrzymać budowany przez siebie mit, że jest "poślubiony narodowi niemieckiemu".

Zakochana bez pamięci

Ewa Anna Paula Braun urodziła się 6 lutego 1912 roku w Monachium. Po rezygnacji z żeńskiej katolickiej szkoły, rozpoczęła pracę w zakładzie "Foto Hoffmann" w rodzinnym mieście. Studio było prowadzone przez Heinricha Hoffmanna, czyli nadwornego fotografa Hitlera. To właśnie w tym zakładzie Ewa poznała dyktatora. Spotkanie miało miejsce w październiku 1929 roku.

Braun niemal od razu zafascynowała się Hitlerem – podobno uczucie było odwzajemnione. Choć był od niej starszy o 23 lata, nie przeszkadzało im to w rozwoju relacji. Spędzali ze sobą wieczory, uczęszczali koncerty czy też kolacje. Nie mogli mieszkać razem, ponieważ u dyktatora przebywała wówczas jego siostrzenica Geli. We wrześniu 1931 roku dziewczyna popełniła samobójstwo.

Dopiero wtedy Ewa wprowadziła się do ukochanego. Jednak wbrew jej oczekiwaniom, Hitler nie zamierzał pokazywać się z nią publicznie i miał dla niej coraz mniej czasu. Młoda kobieta całymi dniami siedziała w domu i czekała na jakiś znak oraz wspólne chwile. Skupiała się na słuchaniu muzyki czy też gimnastyce. Badacze są podzieleni co do tego, jak wyglądało wspólne życie Braun i Hitlera – niektórzy uważają, że nigdy nie doszło między nimi do zbliżenia.

Dobijająca samotność doprowadziła Ewę do ostateczności – dwukrotnie próbowała popełnić samobójstwo, aby zwrócić na siebie uwagę. Hitler po otrzymaniu informacji o próbach podjętych przez partnerkę, natychmiast przyjeżdżał do szpitala, aby przy niej być. W 1935 roku dyktator opłacił mieszkanie dla Ewy i jej siostry, a także zabierał ją do posiadłości Berghof położonej w Alpach Salzburskich. Jednak Braun musiała ukrywać się za każdym razem, gdy ktoś przyjeżdżał do Hitlera.

Tragiczny finał miłości

Ewa Braun miała do dyspozycji rządowy samolot, dzięki czemu mogła podróżować do różnych krajów Europy na zakupy. Osoby blisko związane z dyktatorem doskonale wiedziały o relacji łączącej go z Ewą. Zakochana kobieta coraz częściej siedziała sama i wydawała się pogodzona z losem, a całą wojnę spędziła w kompletnej izolacji.

Dopiero w marcu 1945 roku Hitler sprowadził kochankę do Berlina. Mieszkali razem w bunkrze, a Ewa była kompletnie nieświadoma zagrożenia – 20 kwietnia urządziła nawet urodziny. Krótko po północy 29 kwietnia spełniło się największe marzenie partnerki Hitlera, bo została jego żoną. Zaledwie 36 godzin później, w obliczu ostatecznej klęski III Rzeszy i zbliżających się wojsk Armii Czerwonej, Adolf i Ewa Hitler popełnili samobójstwo. Ich ciała zostały wyniesione przed bunkier, gdzie oblano je benzyną i podpalono.

