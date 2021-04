Jak wyglądają i czym się zajmują córki Demi Moore i Bruce'a Willisa?

Demi i Bruce żyją w przyjaźni

W ubiegłym roku wszystkich zaskoczyło zdjęcie opublikowane na Instagramie Demi. Cała rodzina w jednakowych, pasiastych piżamach razem spędzająca kwarantannę. Okazuje się, że byli małżonkowie wciąż utrzymują ze sobą kontakt i mają bardzo dobre relacje, a to przez wzgląd na trzy wspólne córki: Rumer, Scout LaRue i TallulahBelle.

Córki Demi Moore i Bruce'a Willisa

Pierwszą i najstarszą córką jest Rumer, która urodziła się w 1988 roku. Obecnie 33-latka w 1995 roku wystąpiła ze swoją matką po raz pierwszy na ekranie w filmie "Koniec niewinności". Później pojawiła się też w komedii sensacyjnej "Striptiz". Zagrała też u boku swojego ojca w filmie "Jak ugryźć 10 milionów" czy "Osaczony". Wiosną 2015 roku brała udział w programie "Dancing with the Stars", gdzie zajęła 1. miejsce.

Druga na świat w 1991 roku przyszła Scout Willis. Obecnie 30-latka próbuje swoich sił w aktorstwie. Od zawsze media zwracają uwagę na to, że jest ona bardzo podobna do swojego ojca.

