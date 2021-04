Marcela Leszczak wróciła do wspomnień. "Coś było nie tak"

Niedawno w mediach poruszano kwestię związku Marceli Leszczak i Michała Koterskiego. Chociaż wiele wskazywało na to, że są szczęśliwi i idealnie do siebie pasują, koniec końców się rozstali. Jeszcze próbowali do siebie wrócić, ale na początku tego roku Leszczak poinformowała, że definitywnie się rozeszli.