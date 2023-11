Była wściekła, że ją "zapłodnił". Bez wahania usunęła ciążę

"A on przyzwyczaja się do moich chorób, trem przed premierą, nerwów po premierze, dziwnego faktu, że nie chcę zajść z nim w ciążę. Matka, po trzech latach małżeństwa, zapytała, czyż naprawdę nie chcę rodzić. «Ależ ja rodzę bez przerwy. Role» – odparłam. Rozmowa się urwała" - napisała Andrycz w 1949 roku, co zacytowała Liliana Śnieg-Czaplewska w książce "Nina i Józef. Sceny z życia, które minęło".