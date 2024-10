Zrzuciła habit. Mówi, skąd zakonnice biorą pieniądze

- Przyjaźnię się z dominikanami. Oni mają trochę inną perspektywę, inaczej gospodarują pieniędzmi. I jeden mówi mi tak: "Zapraszam na rekolekcje małą siostrę Baranka [to jest też takie nowe zgromadzenie]. One żyją z żebrania. Wiem, że jak zapraszam taką siostrę, to muszę jej wszystko opłacić. Ale jeśli zapraszam nazaretankę - patrzę: tu szkoła, tam przedszkole - to myślę, że siostry mają pieniądze, czyli nie muszę się troszczyć o to, żeby takiej siostrze zapłacić, żeby pojechała ze mną na rekolekcje". A później się okazuje, że to tak wcale nie działa i że nazaretanka też może nie dostać pieniędzy, bo zgromadzenie ma jakieś pieniądze, ale to nie są pieniądze sióstr - wytłumaczyła.