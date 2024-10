Uciekła z sekty. Aktorka ujawniła tajemnice groźnego kultu

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Bethany Joy Lenz należała do chrześcijańskiej sekty

Aktorka Bethany Joy Lenz wyznała, że należała do chrześcijańskiej sekty. Oprócz utraty milionów dolarów, wyszła za mąż za mężczyznę, którego musiała zadowalać według "harmonogramu seksu". - Czułam się lepsza od innych. Jednocześnie miałam wstręt do samej siebie - powiedziała.

Bethany Joy Lenz to aktorka, która wystąpiła w popularnych amerykańskich produkcjach, takich jak "Guiding Light" i "Pogoda na miłość". W rozmowie podcasterką Alexandrą Cooper, prowadzącą kanał "Call Her Daddy", wyjawiła, że przez wiele lat należała do chrześcijańskiej sekty. Swoją historię opisała w książce "Dinner for Vampires".

Bethany Joy Lenz należała do sekty

Bethany Joy Lenz padła ofiarą organizacji, kiedy miała zaledwie 20 lat. Jak ujawniła, przez ponad 10 lat była w niej wykorzystywana przez "dominującego pastora". To on był jedną z osób, która miała zabrać jej pieniądze, która zarobiła jako aktorka, znęcać się nad nią psychicznie i fizycznie i wprowadzić "harmonogram seksu", by zadowolić jej męża.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Bethany wyjaśniła, że "goniąc za sławą, szukała miejsca, do którego mogłaby należeć". Wychowana w religii chrześcijańskiej, która zawsze była dla niej ważna, dołączyła do organizacji, na której czele stał "dominujący pastor". Mężczyzna przekazał jej religijny kodeks, według którego miała żyć, a członkowie nazywali się jej "wybraną rodziną".

- Kiedy byłam w sekcie, zabrali mi miliony dolarów. To było absolutne nadużycie finansowe - powiedziała w rozmowie z Call Her Daddy.

Żyjąc pod dyktando "dominującego pastora", Bethany wyszła za mąż za jego syna. W wyniku zasad, jakie panowały w sekcie, zerwała kontakt z ojcem.

- Odbyło się spotkanie, podczas którego powiedzieli mi wprost: Powinnaś odciąć się od swojego ojca. Nie rozmawiałam z tatą przez sześć lat. To było okropne - ujawniła.

Musiała zadowalać męża według "harmonogramu"

Gdy w 2003 roku Bethany otrzymała rolę Haley James Scott w "Pogodzie na miłość", członkowie organizacji ostrzegali ją, by nie ufała żadnej osobie z planu. Podczas pracy obserwowali ją, a kiedy zaczęła dostawać propozycje większych ról, odradzali jej.

- Czułam się lepsza od innych. W każdej sekcie chodzi o to, że posiadasz niby coś wyjątkowego, czego inni nie mają. Jednocześnie miałam wstręt do samej siebie - opowiadała aktorka.

W 2005 roku poślubiła innego członka organizacji, z którym ma córkę. Przekonano ją, by połączyła z mężem konta bankowe. To doprowadziło do utraty kolejnych milionów.

- Nie mieliśmy ze sobą wiele wspólnego. Nie było intelektualnej stymulacji. W pewnym sensie zabrakło mi opcji. Nie mogłam umawiać się z niechrześcijaninem. Nie mogłam umawiać się z nikim spoza organizacji, a już na pewno z nikim, kto mieszkałby poza wyznaczonym obszarem - mówiła.

Od aktorki oczekiwano, że podda się mężowi, nigdy nie będzie kwestionować jego decyzji i znać intymnych szczegółów dotyczących jego życia. Wymagano jednak, aby go zadowalała. Gdy nie czuła przyjemności ze współżycia, stworzono "harmonogram".

- Powiedziano mi: Po prostu to rób. To twój obowiązek. To twoje zadanie jako żony. Jeśli będziesz to robić wystarczająco często, w końcu znajdziesz sposób, by czerpać z tego przyjemność - opowiadała.

Bethany skorzystała z pomocy terapeuty. Pod długiej walce wyprowadziła się z córką do własnego domu. Za sfinalizowanie rozwodu zapłaciła łącznie 350 tys. dolarów. Amerykański sąd nie uznał jednak dowodów na znęcanie się, którego doświadczyła.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!