Były mąż związał się ze studentką. Teraz razem ją odwiedzają

Początkowo Sołtysik uczęszczała do szkoły baletowej, jednak po zdanej maturze zdecydowała się na spróbowanie swoich sił w warszawskiej PWST. To właśnie w trakcie studiów aktorskich poznała swojego przyszłego męża Jana Englerta.

Po latach, w wywiadzie dla "Tygodnika Agora", Sołtysik wspominała, że mieli różne zainteresowania i wartości życiowe. "On chciał być zawsze ceniony, a ja - lubiana. I udało się nam. Ja mam mnóstwo przyjaciół, on był świetnym rektorem Szkoły Teatralnej w Warszawie, a teraz doskonale zarządza Teatrem Narodowym. Nasze drogi się jednak rozeszły" - wyznała aktorka.

Na początku 2024 roku Jan Englert wyznał w rozmowie z Marcinem Prokopem na antenie TVN, że wraz z Barbarą Sołtysik ustalili, że rozwiodą się, dopiero gdy ich dzieci dorosną. Aktor zaznaczył, że jedna z córek po latach podziękowała mu za to. Usłyszał również, że pociecha jest wdzięczna, że udało mu się "trzymać tę spółkę" przez tyle lat.

W 2015 roku Barbara Sołtysik musiała przerwać karierę ze względu na postępującą chorobę neurologiczną. Choć rodzina nie ujawniła szczegółów, media spekulują o problemach z pamięcią. " Dziś jej codzienność to strzępy obrazów, które rozmazują się w zakamarkach niepamięci . Przeszłość już nigdy jej nie dotknie, nawet we wspomnieniach " - powiedział informator "Życia na gorąco".

Według doniesień aktorka przebywa w specjalistycznym ośrodku, gdzie otrzymuje wsparcie od dzieci oraz byłego męża i jego rodziny. "Rewia" zdradziła, że zarówno Jan Englert, jak i Beata Ścibakówna regularnie odwiedzają Barbarę Sołtysik, przywożąc jej ulubione rzeczy. "Fantastycznie to zorganizowali" - powiedziała pracownica ośrodka.

