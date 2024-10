"Byłam wtedy smutną kobietą". Poznała męża 3 dni po rozwodzie

Mariola Bojarska-Ferenc jest znaną dziennikarką i prekursorką fitnessu w Polsce.

Znana dziennikarka sportowa, była gimnastyczka artystyczna oraz autorka książek o zdrowym stylu życia poznała swojego obecnego męża zaledwie trzy dni po rozwodzie.

Męża poznała trzy dni po rozwodzie

Jej kariera w Telewizji Polskiej, gdzie przez lata pracowała jako dziennikarka sportowa, a później prowadziła programy związane ze zdrowym stylem życia, takie jak "Pytanie na śniadanie", zaczęła się przypadkowo.

"Znalazłam się w telewizji przez przypadek, bo ja zamiast bronić swojej pracy magisterskiej w czerwcu, zrobiłam to dopiero w październiku. Miałam pracować na uczelni. Przyszłam właśnie na otwarcie tego akademickiego roku, i tam szef zaproponował mi współpracę z telewizją" – wspominała w rozmowie dla Złotej Sceny.

Przypadkowe było również jej spotkanie z obecnym mężem, Ryszardem Ferencem. Ich losy splotły się zaledwie trzy dni po rozwodzie Marioli z pierwszym partnerem. "Byłam wtedy smutną kobietą i pomyślałam sobie, że już nigdy nikogo nie spotkam. Bo kto zechce mnie z małym dzieckiem?" – wspominała.

Przeprowadzała wtedy wywiad. Jej rozmówca zaprosił do towarzystwa swojego przyjaciela. "On siedział sobie gdzieś z boku, a potem rozwinęła się między nami piękna dyskusja, która zaowocowała kolejnymi spotkaniami. Pamiętam, że zaprosiłam go do Teatru Buffo na przedstawienie" – mówiła dziennikarka. To właśnie Ryszard, architekt i prezes firmy deweloperskiej Vivartis, został jej życiowym partnerem. Para pobrała się w 1991 roku, a owocem ich związku jest syn Aleks.

Mariola Bojarska-Ferenc o życiu seksualnym

Mariola Bojarska-Ferenc dzięki regularnym treningom czuje się wiecznie młoda, a jej sprawność fizyczna przekłada się na udane życie seksualne.

- Polecam wszystkim młodym ludziom zacząć treningi jak najwcześniej, żeby to ciało było elastyczne, bo to pomaga również w spełnieniu, w tej energii - radziła na łamach "Super Expressu".

- Życie seksualne wymaga również energii, więc jeśli tej energii nie mamy, jeśli jesteśmy chorzy, jeśli mamy cukrzycę, choroby serca, no to nie możemy w pełni oddać się życiu intymnemu, no bo ciągle nas coś boli. Jeśli naczynia są zatkane, u mężczyzn, no to mogą być problemy z potencją, więc po to ja jestem tutaj na posterunku, żeby was edukować - powiedziała Bojarska-Ferenc.

