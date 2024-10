Elżbieta Zapendowska prawie całkowicie straciła wzrok. Korzysta z pomocy asystenta

Ok, rozumiem

Elżbieta Zapendowska przed laty była jurorką popularnych programów, takich jak "Idol" czy "Must Be The Music". Przez wielu uważana za jedną z najlepszych specjalistek od emisji głosu w Polsce. Pod jej skrzydłami umiejętności wokalne szlifowali m.in. Doda, Edyta Górniak, Łukasz Zagrobelny czy Michał Bajor. Od jakiegoś czas mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi i niemal całkowicie straciła wzrok.

Problemy zdrowotne przybrały na sile. Najmniejsze czynności sprawiają trudność

Dzięki swojemu doświadczeniu Elżbieta Zapendowska potrafiła, jak mało kto, dostrzegać potencjał artystyczny u muzyków pojawiających się w show telewizyjnym. Niestety, w ostatnich latach problemy ze wzrokiem stały się coraz poważniejsze i musiała zrezygnować z pracy na wielkim ekranie. W rozmowie z Pomponikiem wyznała, że nawet jakby dostała propozycję powrotu na fotel jurorski w reaktywowanym "Must Be The Music", przez problemy ze wzrokiem musiałaby odmówić.

W wywiadzie udzielonym "Faktowi", trenerka wokalna opowiedziała, jak aktualnie wygląda jej codzienność i z jakimi problemami się zmaga. Podkreśliła, co zmieniło się od momentu kiedy zaczęła jeszcze gorzej widzieć. Okazuje się, że nawet podstawowe czynności sprawiają jej ogromną trudność i tak naprawdę bez pomocy drugiej osoby, ciężko jej jest swobodnie pokonywać nawet najmniejsze przeszkody.

- Ciągle jestem uzależniona od kogoś. Nie widzę progów, nie widzę schodów, nie widzę niczego praktycznie. Mam swoje lata i jeszcze mi kręgosłup siada – wyznała w rozmowie z "Faktem".

Kłopoty ze zdrowiem znacząco wpłynęły na jej codzienne funkcjonowanie. Jak sama przyznała, gotowanie zawsze sprawiało jej radość, ale w obecnej sytuacji samodzielne przygotowywanie posiłków stało się prawie w ogóle niemożliwe.

- Nigdy za dużo nie gotowałam, ale teraz jest jeszcze większy problem. Słabo sobie z tym radzę, cebulę sobie smażę i po zapachu poznaję, na jakim jest etapie. Rzadko więc mi się zdarza już coś gotować, choć bardzo to lubiłam i ponoć nieźle pichciłam. Teraz muszę sobie odpuścić. Chyba że ktoś mi pomaga, ale jak kroję tę cebulę, to czasami utnę sobie kawałek palca – dodała.

Elżbieta Zapendowska korzysta z pomocy asystenta

Elżbieta Zapendowska musiała dostosować swoje życie do nowych realiów. Wsparcie bliskich stało się niezwykle ważne w tej trudnej chwili. Obecnie w wielu obowiązkach, byłej jurorce talent show, pomaga asystent Konrad. Jak sama zdradziła, znają się i przyjaźnią od wielu lat.

- Konrad uczył się u mnie śpiewać. Słabo troszkę mu szło, ale myśmy się zawsze bardzo lubili i to od samego początku. Nasza znajomość trwa już wiele lat, on zawsze do mnie dzwonił, jest nocnym markiem jak ja, to gadaliśmy wieczorami i świetnie się przy tym bawiliśmy – zaczęła.

Dodała, że przez jakiś czas razem z asystentem prowadzili wspólny biznes – studio artystyczne. Niestety, nasilające się problemy zdrowotne zmusiły trenerkę wokalną do jego zamknięcia.

- Potem wymyśliliśmy, że razem szkołę otworzymy i będziemy coś robić wspólnie. No i robiliśmy przez jakiś czas. Szkołę jednak już w czerwcu zamknęłam – wyznała.

