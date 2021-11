Byłe partnerki Marilyna Mansona oskarżają go o gwałt i tortury. Miał zamykać je w "pokoju dla niegrzecznych dziewczyn"

Oskarżają go o gwałt i tortury

- Zwabił mnie swoją inteligencją, a potem było już tylko gorzej. Gryzł mnie, uderzał batem, kaleczył nożem ze swastyką, włożył mi pięść do ust podczas seksu. Miałam wyprany mózg i do dziś czuję do siebie obrzydzenie - powiedziała Ashley Morgan Smithline, jedna z byłych kobiet Mansona, którą nie tylko gwałcił, ale zmuszał do picia swojej krwi.