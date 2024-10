Byli małżeństwem dwa lata. W książce zdradziła tajemnice Jacksona

Premiera autobiografii "From Here to the Great Unknown" miała miejsce 8 października 2024 roku. Zmarła rok wcześniej Lisa Marie Presley poświęciła sporo miejsca na to, aby wspomnieć swojego byłego męża, Michaela Jacksona. Córka Elvisa Presleya zdecydowała się wyjawić sekrety muzyka, także te dotyczące jego życia intymnego.