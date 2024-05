Byli małżeństwem przez 48 lat. Inni plotkowali o romansach i zdradach

Siedem lat temu, 22 maja 2017 roku, odszedł Zbigniew Wodecki. Krótko po zabiegu wszczepienia bypassów pojawiły się komplikacje, które spowodowały udar mózgu. Był już w śpiączce, kiedy zachorował na zapalenie płuc. Te choroby były bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Na grobie widnieje napis "Kurtyna opadła, brawa nie milkną. Twój koncert trwa... Biletów brak". Do dziś w dniu jego urodzin wspomina go wiele gwiazd – np. Olga Bończyk, która była jego przyjaciółką czy Maryla Rodowicz, z którą łączyła go muzyka.