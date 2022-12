"Było mi wstyd". Wszystko przez to, co podała na stół

- Mama przelewa go zawsze do tego samego dzbanka i stawia na stole. Jakoś tak się przyjęło, że co roku ktoś inny nalewa kompot pozostałym członkom rodziny. Zabawne jest to, że kto by to nie był, zawsze ten kompot rozlewa! Biały obrus zawsze staje się później fioletowy - mówi. - To już taka tradycja rodzinna. Nikt nie rozlewa tego kompotu specjalnie. Może to kwestia dzbanka, który jest jakiś niewydarzony? - zastanawia się. - Na szczęście obrus zawsze udaje się doprać, by mógł dalej służyć.