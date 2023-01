Były kamerdyner księżnej Diany przerwał milczenie. "Byłem na skraju"

Paul Burrell wypowiedział się dla brytyjskiego "The Sun", odnosząc się do oskarżeń, jakimi obrzucił go książę Harry. Były kamerdyner księżnej Diany nie krył zaskoczenia, w jakich barwach widzi go syn króla Karola III. - Dzieliłem jego dzieciństwo. Moi chłopcy bawili się z nim i Williamem. Cieszyliśmy się wspólnymi wycieczkami - wyznał Burrell w rozmowie.