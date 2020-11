Były partner odezwał się do Edyty Górniak. Dzieliło ich 12 lat różnicy

Edyta Górniak niewątpliwie jest właścicielką jednego z najlepszych głosów w kraju. Kilka lat temu piosenkarka postanowiła przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, ale z uwagi na zaangażowanie w licznie projekty zawodowe w Polsce, często przylatywała do ojczyzny.

Wiadomość o powrocie Górniak do kraju dotarła m.in. do jej byłego partnera - Mateusza Zalewskiego. Jak donosi magazyn "Rewia", ex ukochany odezwał się do artystki i pogratulował zakupu nowego domu w Polsce. "Możliwe, że to właśnie on będzie pierwszym gościem w jej nowym domu" - donosi informator gazety.