Twierdzi, że w szpitalach leżą statyści. Ostra reakcja lekarza

Edyta Górniak uważa, że pandemia koronawirusa to wymysł

Edyta Górniak uważa, że należy do osób "przebudzonych", które zauważyły już, że pandemia koronawirusa to spisek, który ma przykryć inne ważne ruchy polityczne, takie jak np. sprzedaż Polski. Tak, to słowa ikony polskiej muzyki. Podczas trzygodzinnej transmisji wideo, piosenkarka nazywa maseczki kagańcami i mówi wprost, że jej zdaniem i innych "przebudzonych" osób, w szpitalach tak naprawdę nie leżą chorzy pacjenci, tylko statyści.

- Muszę uderzyć mocno. Myślałem, że najgorszą rzeczą, jaką zrobiła pani Edyta, było zaśpiewanie hymnu na Mistrzostwach Świata, ale widzę, że są gorsze rzeczy. Ja mam krótki apel, żeby pani Edyta nie szkodziła polskiej ochronie zdrowia. W ten sposób szkodzi naprawdę wielu ludziom, sieje dezinformacje i pośrednio przyczynia się do wzrostu zachorowań, co przy niewydolnej służbie zdrowia jest skrajną nieodpowiedzialnością - mówi w rozmowie z WP Kobieta lekarz Michał Domaszewski.

- Dystans, mycie rąk, maseczki to naprawdę nie jest wybitny wysiłek z naszej strony, a bardzo zmniejsza ryzyko zarażeniem wirusem. Do mnie, lekarza rodzinnego, cofają niektórych ciężko chorych pacjentów, ponieważ w trzech szpitalach nie było miejsca. Ja bym zaprosił panią Edytę Górniak do pracy jako salowa, bo każde ręce by się przydały. A zwłaszcza na Stadion Narodowy. Wtedy zobaczyłaby statystów i pomogłaby ludziom, zamiast im szkodzić. Albo może niech kupi maseczki, cokolwiek - grzmi medyk.