Były żonami Wiśniewskiego. Tak wyglądają ich relacje

Michał Wiśniewski ma za sobą kilka małżeństw. W latach 1996-2001 wokalista był żonaty z Magdą Femme, z którą występował w zespole Ich Troje. Tuż po rozwodzie z artystką stanął na ślubnym kobiercu z Martą Mandrykiewicz (dziś Wiśniewską). Para była razem od 2002 do 2006 roku. Mają dwoje dzieci: Xaviera Michała i Fabienne Martę.

Kilka miesięcy po rozwodzie Wiśniewski poślubił Annę Świątczak. Ich małżeństwo trwało do 2011 roku. Powitali na świecie dwie córki: Etiennette Annę i Vivienne Viennę. Żoną Michała Wiśniewskiego przez siedem lat była także Dominika Tajner. Ostatnią, z którą ożenił się w 2020 roku, jest Pola Wiśniewska. Mają synów: Falco Amadeusa i Noëla Cloé.

Przyznała, że nie zastanawiała się długo nad wspólnym projektem. Od słowa do słowa, postanowiły spróbować.

To z nim związała się po rozwodzie z Wiśniewskim. Kim jest drugi mąż Anny Świątczak?

- Słyszę od innych, że nie każdy ma takie szczęście jak ja i może cieszyć się dobrymi relacjami z rodzeństwem. (...) Nie zastanawiam się, czy jesteśmy pełnym rodzeństwem, czy przyrodnim . Nie myślę o tym, czy nasze mamy się lubią, czy nie lubią, chociaż akurat mamy to szczęście, że się bardzo lubią. Po prostu jesteśmy rodziną - stwierdziła.

