C(I)AŁOKSZTAŁT

Każda kobieta jest piękna i niemal każda jest… bardzo krytyczna w ocenie swojego wyglądu. Szczególnie w okresie wiosny i lata, gdy zbliża się sezon bikini. Rośnie wtedy też popularność diet, a karnety na siłownię cieszą się podobnym zainteresowaniem, jak w okresie noworocznych postanowień. Jednak złotym środkiem i kluczem do sukcesu jest systematyczność i konsekwencja. Bo żadna dieta i intensywne ćwiczenia nie dadzą oczekiwanych efektów, gdy nasz plan "piękna do lata" i zapał potrwa… tydzień. Chcesz wymodelować sylwetkę, zrób to z głową.