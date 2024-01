Cała prawda o lakierach do paznokci. O tym nie mówi się głośno

Co jest lepsze? Lakier klasyczny czy hybrydowy?

Klasyczne lakiery do paznokci są najbezpieczniejszym wyborem dla miłośniczek manicure i pedicure. Ważną rolę odgrywa również kolor lakieru – im ciemniejszy i trudniejszy do zmycia, tym bardziej szkodliwy dla płytki paznokcia. Trwałe lakiery, które przez dłuższy czas utrzymują się na paznokciach, często wymagają użycia zmywacza z acetonem. A ten nie tylko wysusza płytkę, ale może również przenikać do łożyska paznokcia.