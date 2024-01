"Frosted nails". Najmodniejsze paznokcie na styczeń 2024

Jak wyglądają hitowe "frosted nails"?

Na czym dokładnie polega stylizacja "frosted nails"? Na osiągnięciu wrażenia oszronionej tafli. To zimowy mróz jest w tym przypadku inspiracją. Jak robi się takie paznokcie? Na neutralną bazę w odcieniu jasnego różu, beżu czy bieli należy nałożyć drobny, błyszczący bądź perłowy pyłek – można pokryć nim całą powierzchnię płytki lub tylko końcówkę dla uzyskania jeszcze subtelniejszego efektu. My już jesteśmy zakochane. A ty? Do perfekcyjnego dopełnienia brakuje jeszcze tylko śniegu za oknem.