Całkiem popłynęła. Polaków nazywa kołtuństwem

Zdaniem Magdy Gessler, młodsza partnerka odmładza mężczyznę, jednak jest to tymczasowe, a konsekwencje związku z młodszą partnerką są widoczne dopiero po pewnym czasie. "Po 5, 10 latach jest już kompletny dół, bo zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy sami, że nikt nam nie poda szklanki wody, że nie mamy rodziny, dzieci, straciliśmy wszystko to, na co pracowaliśmy przez całe życie" - stwierdziła.