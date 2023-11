"Cały ten seks", nowa komedia produkcji Prime Video zachęca widzów do otwarcia się w łóżku i rozmów o własnych potrzebach.

- Początkowo dla wielu osób poruszane przez nas tematy fantazji seksualnych mogą być niewygodne, niekomfortowe, ale to właśnie takie rzeczy skłaniają do dyskusji. Jak najbardziej warto się na nie otwierać. Tym bardziej, jeśli mamy kogoś, przed kim możemy to zrobić i z kim możemy eksplorować naszą seksualność. Niekonwencjonalne fantazje, które nie są wszystkim znane, nadal odbiera się jednak dość negatywnie, jako coś dziwnego. Ale skoro wszyscy się na to godzą i dobrze się bawią, to dlaczego nie mielibyśmy umilać sobie życia w ten sposób? - mówi Magdalena Lamparska, filmowa Alicja.