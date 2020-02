WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Magdalena Tatar 27-01-2020 (14:12) Camelowe płaszcze. Wyjątkowe, ale i dla każdej z nas Camelowy płaszcz od lat jest synonimem zimowej elegancji. Zimą wełniane okrycie w tym pięknym, twarzowym kolorze dopełnia stylizacje niejednej elegantki, a w cieplejsze miesiące chętnie sięgamy po camelowy trencz. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Beżowy lub jasnobrązowy płaszcz dobrze komponuje się z czarnymi ubraniami (Fotolia) Zawsze modny, camelowy płaszcz Camelowy płaszcz to drugi, zaraz po czarnym, model okrycia wierzchniego na zimę, który od lat nie traci na popularności. Piękny, głęboki, ciepły odcień brązu jest uniwersalny: pasuje kobietom w różnym wieku i o różnych sylwetkach, a możliwość dopasowanie do stylizacji w odmiennych stylach czyni z niego też ubranie bardzo uniwersalne. Włożysz go do eleganckiej małej czarnej, jak i błękitnych jeansów i T-shirtu, a i tak będzie wyglądał świetnie. Camelowe płaszcze noszą zwolenniczki kobiecych, twarzowych stylizacji w męskim stylu, jak i elegantki najwyższej klasy. Renomowane marki niemal co roku umieszczają tę pozycję na liście swoich bestsellerów. Bez względu na to, co jest inspiracją dla twojego stylu – takie okrycie jest warte uwagi, zwłaszcza teraz, kiedy wiele pięknych modeli w kolorze wielbłądziej wełny jest dostępnych w atrakcyjnych cenach. Najmodniejsze camelowe płaszcze Najczęściej spotykane i często wybierane modele camelowych płaszczy to szlafrokowe okrycia ze skrzyżowanymi połami i paskiem lub klasyczne o prostym kroju, lub w kształcie litery "A" z zapięciem na guziki. W ostatnich sezonach do najpopularniejszych propozycji płaszczy w tym kolorze dołączył też "teddy coat", czyli camelowy płaszcz z pluszu, sztucznego futerka lub pętelkowej, puszystej dzianiny. Dlaczego akurat ten kolor? Naturalny kolor wielbłądziej wełny, z której wykonywano klasyczne modele kultowego "camel coat" to odcień jasnego brązu w raczej ciepłej tonacji. Taka wełna to materiał luksusowy i drogi, dlatego ubrania z niej długo były elementem garderoby arystokratów. Teraz często widzimy taki płaszcz np. w stylizacjach Kate Middleton. Kolor prawdziwej wielbłądziej wełny naturalnie podkreśla urodę i pasuje kobietom o różnych typach kolorystycznych. Brunetka o śniadej cerze i ciemnych oczach dzięki ubraniom w tym kolorze podkreśli odcień skóry. Blondynce z kolei camel coat będzie pasował bardziej od przytłaczającej, smutnej czerni. Szatynka lub kobieta o rudych włosach także może po niego sięgnąć — pięknie podkreśli włosy, oczy czy piegi. Współczesne camelowe płaszcze nie są towarem tylko dla najbogatszych. Syntetyczne tkaniny lub mieszkanki wełny z innymi włóknami pozwalają na to, aby były dostępne w przystępnej cenie. Lubimy je i chętnie nosimy także ze względów praktycznych: nie brudzą się tak, jak beżowe i białe, a są bardziej twarzowe od ciemnych, podkreślających zmęczenie modeli. Taką kolorystykę docenią także właściciele psów i kotów, których sierść nawet w najmniejszej ilości jest bardzo widoczna na ciemnych materiałach.